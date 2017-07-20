Французская певица погибла во время концерта в церкви

Во Франции в возрасте 35 лет скончалась певица Барбара Велденс. Об этом сообщает The Independent.

Причина неожиданной смерти певицы, которая умерла во время концерта, пока неизвестна. Однако, по предварительным данным, ее ударило током, после чего у женщины произошла остановка сердца. Полиция расследует причину смерти Велденс.

Инцидент произошел в церкви на юго-западе Франции.