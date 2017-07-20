Разоблачительнице медалистки из Адыгеи грозит суд

На выпускницу-отличницу из Адыгеи Рузанну Туко собирается подать в суд семья разоблаченной ею медалистки. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на одного из одноклассников Туко.

По его словам, родной аул девушки «разделился на два лагеря». «Поймите, у нас родственные связи играют большую роль. Та семья, которую обидела Рузанна, не простила публичного оскорбления. <…> Ходят слухи, что родители обиженной девочки наняли адвоката, который посоветовал подать иск к Туко. <…> Возможно, подобные иски к Туко будут подавать и учителя школы, которые тоже оказались замешаны в этой истории», - уточнил он.

Молодой человек добавил, что речь идет об исках о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о клевете.

«МК» уточняет, что семья Туко уехала в Ставрополь.