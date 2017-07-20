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Разоблачительнице медалистки из Адыгеи грозит суд
Фото: соцсети
На выпускницу-отличницу из Адыгеи Рузанну Туко собирается подать в суд семья разоблаченной ею медалистки. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из одноклассников Туко.
По его словам, родной аул девушки «разделился на два лагеря». «Поймите, у нас родственные связи играют большую роль. Та семья, которую обидела Рузанна, не простила публичного оскорбления. <…> Ходят слухи, что родители обиженной девочки наняли адвоката, который посоветовал подать иск к Туко. <…> Возможно, подобные иски к Туко будут подавать и учителя школы, которые тоже оказались замешаны в этой истории», - уточнил он.
Молодой человек добавил, что речь идет об исках о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о клевете.
«МК» уточняет, что семья Туко уехала в Ставрополь.
Ранее Рузанна Туко во время церемонии вручения медалей публично заявила, что ее одноклассница незаслуженно получила золотую медаль. По словам Туко, эта девушка ни разу за год не отвечала на уроках, но получила знак отличия, потому что ее мать руководит управлением образования Тахтамукайского района. После появления этой новости в Минобрнауки Адыгеи заявили о создании комиссии для проверки матери выпускницы. В итоге чиновница была уволена со своей должности. Ее дочь добровольно отдала золотую медаль, а директору школы был объявлен выговор.
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