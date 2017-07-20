В Донбассе погиб целый отряд украинских военных



В Донбассе за сутки погибли девять военнослужащих украинской армии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам так называемой АТО Андрей Лысенко . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Четверо военнослужащих погибли рядом с селом Красногоровка, трое – подорвались на мине в Новотошовке. По одному солдату погибли в перестрелках возле сел Новгородское и Марьинка. Лысенко добавил, что ещё пять военнослужащих получили ранения. Вооружённые силы Украины начали обстреливать позиция ополченцев Донбасса после того, как 18 июля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко анонсировал создание нового государства Малороссия.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.