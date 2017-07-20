Пропавший под Липецком трехлетний ребенок прошел 7 км перед смертью

Трехлетний ребенок, пропавший в Липецкой области, найден мертвым под Воронежем. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Тело мальчика нашли 19 июля в семи километрах от места исчезновения в заросшем овраге. На его теле явных признаков насильственной смерти не зафиксировали. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мальчик 2014 года рождения пропал 13 июля в двух километрах от села Михайловка, когда его отец косил сено. Мужчина оставил сына в кузове мотоблока без присмотра, а вернувшись, ребенка не увидел. В полицию родители мальчика обратились после самостоятельных поисков. По факту случившегося возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Во время поисков, в которых участвовали полицейские, военные, спасатели и волонтеры, было обнаружено несколько лежанок ребенка и следы, а также предметы одежды и тапки.