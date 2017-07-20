Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести



Число жертв ДТП, которое произошло вечером в среду, 19 июля, возле поселка Щетинка Курского района, увеличилось до шести, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли пять человек, четверо из которых - дети, пострадали еще восемь.



"В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Peugeot, в том числе пять детей в возрасте от двух до 14 лет. Сегодня утром в Курской областной детской больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП", - уточнили в пресс-службе.



Всего в больницы области были доставлены четверо пострадавших в ДТП, в том числе один ребенок. Ранее сообщалось, что трое взрослых находятся в реанимации Курской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.



По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в сторону Курска, попытался развернуться, пересекая двойную сплошную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся по своей полосе во встречном направлении.

