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В деле "пьяного мальчика" появятся новые эксперты
Фото: скриншот видео
Судмедэксперты и криминалисты Минобороны проведут третью экспертизу по делу «пьяного» мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Две предыдущие экспертизы обнаружили в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на источник.
Решение о проведении третьей экспертизы принял Центральный аппарат Следственного комитета России. Комиссия установит, были ли допущены ошибки во время проведения двух предыдущих экспертиз.
23 апреля 2017 года Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев. 6 июля 31-летняя Ольга Алисова была задержана из-за нарушения режима подписки о невыезде. Ей грозит пять лет лишения свободы за совершение преступления средней тяжести. Алисова все обвинения отвергает.
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