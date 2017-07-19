Суд в Москве принял решение ограничить срок ознакомления с делом Ольге Алисовой , обвиняемой в гибели 6-летнего мальчика в Балашихе. Срок ознакомления ограничен до 21 июля.

Таким образом, обвиняемая и ее адвокат должны будут ознакомиться с материалами дела до 21 июля.

"Суд ограничивает Ольгу Алисову и ее защиту в сроках ознакомления с делом до 21 июля", - постановил суд.

Судья удовлетворил ходатайство следствия, которое посчитало, что Алисова и ее адвокат затягивают ознакомление с материалами дела.

Ранее РЕН ТВ опубликовал видео из зала суда, куда доставили Алисову.

Напомним, что резонансное ДТП с "пьяным мальчиком" в Балашихе произошло 23 апреля.