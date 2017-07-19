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Суд ограничил срок ознакомления с делом автоледи, сбившей "пьяного мальчика"
Суд в Москве принял решение ограничить срок ознакомления с делом Ольге Алисовой, обвиняемой в гибели 6-летнего мальчика в Балашихе. Срок ознакомления ограничен до 21 июля.
Таким образом, обвиняемая и ее адвокат должны будут ознакомиться с материалами дела до 21 июля.
"Суд ограничивает Ольгу Алисову и ее защиту в сроках ознакомления с делом до 21 июля", - постановил суд.
Судья удовлетворил ходатайство следствия, которое посчитало, что Алисова и ее адвокат затягивают ознакомление с материалами дела.
Ранее РЕН ТВ опубликовал видео из зала суда, куда доставили Алисову.
Напомним, что резонансное ДТП с "пьяным мальчиком" в Балашихе произошло 23 апреля.
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