Главные события у вас в почте
Тамбовский пенсионер получил ожоги от воды из магазина
В Тамбове следователи проводят проверку по факту получения 60-летним пенсионером ожогов внутренних органов после употребления питьевой воды, купленной в магазине. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
18 июля пенсионер, как предполагается, купил бутылку питьевой воды в торговом павильоне на автобусной остановке. «Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо. Родственники доставили пенсионера в больницу», — отмечено в тексте.
У пострадавшего диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью и ожог внутренних органов. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.
Из торгового павильона и базы поставщика изъята вся вода той же марки для проведения физико-химического исследования. Туда же направлена бутылка, которую приобрел мужчина.
26 июня в реанимацию больницы Наро-Фоминска из дома попали женщина и ее 25-летний сын с отравлением неизвестным веществом. Смерть 56-летнего главы семьи констатировали на месте. По одной из версий, все трое отравились ягодами, купленными на местном рынке. Однако позднее экспертиза не обнаружила в изъятых из квартиры ягодах никаких опасных веществ.
Оставить комментарий