В Севастополе спасли кричавшего «Слава Украине!» утопающего

Спасатели на пляже в парке Победы в Севастополе вытащили на берег отдыхающего, который в состоянии алкогольного опьянения прыгал в штормящее море с криком «Слава Украине! Героям слава!». Об этом в среду, 19 июля, сообщает портал Forpost.



«Схватить и держаться за спасательный круг утопающий был не в силах, он не реагировал на команды, Он то погружался, то всплывал на секунду-другую и вновь уходил под воду», — рассказал спасатель пляжа Александр Ветошкин.



В итоге, Ветошкин прыгнул в воду, надел на 34-летнего Михаила спасательный круг и отбуксировал поближе к берегу. Несколько мужчин затащили утопающего на пирс, с которого он совершил прыжок.



Скорая помощь увезла пострадавшего в реанимацию. Спасатели пляжа рассказали, что Михаил с товарищем второй год приходит на море в состоянии алкогольного опьянения и ведут себя вызывающе. Работники пляжа неоднократно вызывали полицию, но стражи порядка забирать мужчин отказывались, ссылаясь на то, что физического вреда они никому не причиняют.



11 июля в селе Гришино Донецкой области (территория, подконтрольная Киеву) молодого человека и его отца избили за публичную демонстрацию проукраинских настроений. «Ночью мы выходили из кафе, когда встретили компанию из четверых человек. Они обратились ко мне и сказали: "Ну что, патриот?" На что я ответил: "Слава Украине!" После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары», — рассказал 19-летний Михаил Голубенко.



«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, который использовался во время Второй мировой войны. Новую популярность получил в ходе Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине.