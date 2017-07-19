В Тверской суд Москвы доставили обвиняемую в гибели 6-летнего мальчика в Балашихе Ольгу Алисову МВД просит ограничить ее в сроках ознакомления с материалами дела.

На кадрах, которые появились в распоряжении РЕН ТВ из зала суда, видно, что Алисова улыбалась в зале суда и мило общалась с близкими.

Ранее суд в Железнодорожном отправил под арест Ольгу Алисову, сбившую в Балашихе 6-летнего мальчика. Следователи настаивали на том, что Алисова пыталась скрыться.