Свадьбу дочери краснодарской судьи оценили в 4,5 миллиона рублей



Счет свадьбы дочери краевого судьи Кубани Елены Хахалевой составил около 4,5 миллионов рублей. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Совет судей Краснодарского края Владимир Кисляк

Проверка показала, что свадебное торжество оплатил бывший муж судьи Роберт Оникович. Именно он заключил два договора – один по банкету, а второй по аренде помещения.



Владимир Кисляк отметил, что письменного заключения о поступивших фактах пока нет. По его словам, созданная Советом судей комиссия направила запрос в Тбилисский государственный университет, диплом юрфака которого Хахалева якобы не получала.