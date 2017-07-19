При строительстве технопарка похитили четверть миллиарда

Сотрудники ФСБ выявили хищение четверти млрд рублей на строительстве технопарка в Алабушево. Как стало известно РЕН ТВ , по факту хищения возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранителей, в 2013 году строительством технопарка занималась компания ОАО "ОЭЗ" (Особые экономические зоны). Для проведения работ по проведению сетей водоснабжения компания заключила договор с фирмой "Трест трансстрой". Предполагалось, что компания осуществит три этапа работ на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Как установили правоохранители, компания завысила сумму работ за счет некоего взноса в 13,7 млн. Кроме того, позднее выяснилось, что сотрудники похитили ценности на 34 млн. Также фирма отказалась вернуть аванс в 255 млн.

Представители ОАО "ОЭЗ" (Особые экономические зоны) подали на подрядчика в суд. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".