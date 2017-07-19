Девочку затянуло в эскалатор в московском метро

На станции «Краснопресненская» Московского метрополитена ребенка затянуло в эскалатор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в устройстве застряла нога трехлетней девочки. Эскалатор удалось остановить.

Прибывшие на место медики диагностировали у нее рваную рану голени. Ребенка доставили в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых девочка получила травму.

Этой весной на станции «Крестьянская застава» столичной подземки маленький мальчик повредил руку на эскалаторе. Его кисть попала в движущиеся механизмы устройства.