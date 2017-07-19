В Таиланде погибла россиянка

На тайском острове Пхукет российская туристка погибла после падения с крыши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

По его словам, причины случившегося пока неизвестны. «Неизвестно, был ли это суицид или несчастный случай», - сказал Соснов. Дипломат отметил, что вместе с туристкой в гостинице отдыхала ее дочь. Сейчас девочка находится под опекой полиции.

По данным Phuket News, жительница Тюменской области погибла в ночь на 19 июля. На крыше отеля, где 39-летняя женщина жила вместе с десятилетней дочкой, находится зона для отдыха и бассейн. В момент гибели россиянки ее дочь находилась в своем номере. При этом начальник местной полиции заявил изданию, что женщина «прыгнула» с крыши. По предварительной информации, перед этим у туристки был конфликт с ее «партнером» по телефону.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего. Они уточнили, что мать и дочь должны были отправиться домой 25 июля.