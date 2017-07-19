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Бывшего главу ФСИН Ростовской области задержали по делу о взятке
Фото: 61.fsin.su
Бывшего главу управления ФСИН по Ростовской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Смирнова задержали по подозрению в получении взятки на 2,6 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июля.
Его причастность к совершению преступления была установлена в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова.
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