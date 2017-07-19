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Стало известно, сколько зарабатывает в год муж «золотой» судьи
Бизнесмен Роберт Хахалев — экс-супруг краснодарской судьи Елены Хахалевой и отец ее отпраздновавшей «шикарную» свадьбу дочери — официально заработал за прошлый год около 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные из открытых источников.
По данным газеты, в разное время Хахалев был владельцем 13 компаний. Сейчас в сферу его интересов входят сельское хозяйство и строительство. Также он является соучредителем микрофинансовой организации, службы кубанского такси и автоломбарда в одном из районных центров.
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