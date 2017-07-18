Умер предприниматель Эндрю Полсон

Скончался американский предприниматель Эндрю Полсон , сооснователь издательского дома «Афиша» и SUP Media. Об этом во вторник, 18 июля, на странице в Facebook сообщил глава департамента разработки и дизайна видеопродуктов и технологий Rambler&Co Алексей Казаков

По его словам, Полсон скончался от рака.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в США. В 1993 году он приехал в Россию и обосновался в Москве, где работал в издательском бизнесе. Руководил журналами «Деловые люди», «Понедельник», «Вечерняя Москва». В 1998 году стал одним из основателей и президентом издательского дома «Афиша», который в 1999 году начал выпускать одноименный журнал.