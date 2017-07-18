Жена криминального авторитета Ольга Алисова , сбившая шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, затягивает следствие. Из-за этого стражи порядка попросили судью назначить ей срок для ознакомления с материалами дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что следователи подмосковного управления министерства уже обратились с соответствующим ходатайством в Тверской районный суд. По ее словам, сотрудники ведомства настаивают на "установлении обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в городском округе Балашиха, в результате которого погиб шестилетний мальчик, и ее защитнику срока для ознакомления с материалами уголовного дела", сообщается на сайте МВД.

В свою очередь, сама Ольга Алисова ранее заявила, что следователи оказывают на нее давление. Ее адвокат Наталья Куракина рассказала, что 11 июля 2017 года видела полицейского, который выходил из здания изолятора временного содержания, где находится ее подзащитная.

"Я расцениваю все эти походы следователя к Алисовой в ИВС в мое отсутствие как давление на мою подзащитную. По-другому я эти действия полицейского расценить не могу", – заявила юрист. Она также подчеркнула, что в рамках расследования дела уже допущено множество нарушений со стороны правоохранительных органов. В частности, по мнению адвоката, стражи порядка слишком вольно трактуют статьи Уголовно-процессуального кодекса о содержании обвиняемых в преступлении под подпиской о невыезде, в результате чего обвиняемая оказалась в изоляторе.

Между тем отметим, что Ольгу Алисову в рамках расследования уже не в первый раз подозревают в различных правонарушениях. Например, отец "пьяного" мальчика Роман Шимко в эфире Первого канала признал, что она в момент трагедии действительно не видела ребенка. При этом он допустил, что на самом деле во время ДТП женщина не разговаривала по телефону. "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотиков – кокаина", – рассказал он.

Ранее суд заключил жену криминального авторитета Ольгу Алисову под стражу до 16 сентября 2017 года. По данным правоохранительных органов, женщина проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы, при этом она не проживала по указанному адресу.