

Главной новостью в России последние несколько дней остается "золотая" свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой , бюджет которой, по некоторым данным, оценивается в два миллиона долларов. Судья по-прежнему отрицает свою причастность к столь крупной сумме, называя торжество подарком мужа. В беседе с корреспондентом Dni.Ru адвокат Сергей Жорин пояснил, почему в деле "стоит разобраться до конца". По его словам, в этой истории слишком много противоречий и нестыковок.



"Совет судий Краснодарского суда уже начал проводить расследование. И вот, что интересно: сначала они заявили, что не будут разбираться в этом вопросе, потому что нет официального обращения. После того, как пресс-служба Кремля прокомментировала эту историю, они тут же передумали и сказали, что разбираться будут. Но есть одна деталь. Проверять судью Хахалеву будет суд Краснодарского края, а сама Хахалева входит в Совет судий Российской Федерации. То есть, ею займется нижестоящая инстанция. Можно примерно представить, что это будет за проверка", – выразил сомнения по поводу объективности расследования адвокат.

"Но, благодаря общественному резонансу, я надеюсь, что это дело не удастся замять. В ходе журналистского расследования было выявлено, что у мужа Хахалевой нет официального дохода, а весь его бизнес убыточный. Если взять их семью в целом, то там сосредоточена законодательная, исполнительная власть, бизнес и правонарушения. Это целое криминальное государство, выходит", – продолжил Жорин.





"А заявления этой судьи, мол я ее шантажировал, – большего бреда я не слышал. Мы даже не сталкивались ни разу. Во-первых, то, что она дала интервью "Российской газете", на мой взгляд, это огромное палево. Эта газета в первую очередь печатает нормативные акты, законы и так далее. Видимо, это единственное СМИ, которому она доверяет, с которым у нее есть контакты и связи. Больше никто до нее дозвониться не может", – пояснил Сергей.



"Дословно цитируя Хахалеву, она не дала возможности вынести незаконные судебные решения. Только юристы обратили внимание на постановку фразы. Здесь она тут же выдала себя. Судьи самостоятельны. Интересно, как она не дала? Какой-то другой судья хотел вынести незаконное решение, а она ворвалась в судебную комнату и не дала это сделать? Дальше она говорит, что я на нее оказывал давление. Но в соответствии со статьей 10 Закона "О статусе судей", если на судью оказывают воздействие, он должен написать об этом на официальном сайте суда, предварительно сообщив о инциденте председателю суда. Тут два варианта: либо на нее никто не выходил, либо она какое-то время раздумывала над предложением. Во всех других ситуациях она должна была официально обратиться в компетентные органы по этому вопросу", – подчеркнул звездный адвокат.



"Если говорить об Иосифе Давыдовиче, то, он действительно мог выступить на свадьбе по доброй воле. Я неоднократно присутствовал на мероприятиях с его участием и знаю точно, что он выступал бесплатно, как гость. Кобзон относится к той категории артистов, для которых важна востребованность в хорошем смысле и формат общения с людьми. У меня нет оснований не доверять ему", – заключил адвокат.



Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал адвокат Сергей Жорин. В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо".