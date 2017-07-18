С отца мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, взяли подписку о неразглашении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Шимко Виктора Данильченко.



Следователь, который занимается делом о халатности при проведении экспертизы, ознакомил отца ребёнка с постановлением о назначении комплексной экспертизы. Кроме того, будут проанализированы данные прошлого исследования, результаты которых семья погибшего мальчика ставит под сомнение.

