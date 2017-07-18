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С отца "пьяного мальчика" потребовали подписку о неразглашении
С отца мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, взяли подписку о неразглашении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Романа Шимко Виктора Данильченко.
Следователь, который занимается делом о халатности при проведении экспертизы, ознакомил отца ребёнка с постановлением о назначении комплексной экспертизы. Кроме того, будут проанализированы данные прошлого исследования, результаты которых семья погибшего мальчика ставит под сомнение.
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев. Алисова находится под стражей.
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