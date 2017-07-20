В Госдуме просят заблокировать паблик MDK за глумление над смертью Олега Яковлева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев направил запрос в Роскомнадозор (копия есть в распоряжении RT) с просьбой принять меры в отношении популярного интернет-сообщества MDK за глумление над смертью бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева

На странице сообщества во «ВКонтакте» появилась запись с фотографией участников группы и надписью «Земля ему тополиным пухом».

«Уже не в первый раз данное сообщество глумится над памятью усопших, причиняя страдания, как близким людям, так и поклонникам их таланта. Как мы знаем подобные выходки рано или поздно приводят к плохим последствиям — во Франции, например, есть журнал специализирующийся на подобном юморе. Считаю, что в России это недопустимо. На основании этого я попросил Роскомнадзор проверить достоверность описанных фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры по ограничению доступа граждан к данному сообществу», — пояснил RT депутат.