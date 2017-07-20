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В Госдуме просят заблокировать паблик MDK за глумление над смертью Олега Яковлева

Паблик MDK просят заблокировать из-за шуток над смертью Олега Яковлева
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев направил запрос в Роскомнадозор (копия есть в распоряжении RT) с просьбой принять меры в отношении популярного интернет-сообщества MDK за глумление над смертью бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева.
На странице сообщества во «ВКонтакте» появилась запись с фотографией участников группы и надписью «Земля ему тополиным пухом».
«Уже не в первый раз данное сообщество глумится над памятью усопших, причиняя страдания, как близким людям, так и поклонникам их таланта. Как мы знаем подобные выходки рано или поздно приводят к плохим последствиям — во Франции, например, есть журнал специализирующийся на подобном юморе. Считаю, что в России это недопустимо. На основании этого я попросил Роскомнадзор проверить достоверность описанных фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры по ограничению доступа граждан к данному сообществу», — пояснил RT депутат.
В 2015 году паблик MDK опубликовал вызвавшую скандал запись после смерти российской певицы Жанны Фриске. Тогда сообщетство временно заблокировали.
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