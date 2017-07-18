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В Москве рухнула крыша офисного здания
Фото: МЧС России
Во вторник, 18 июля, в Москве обрушилась крыша одного из офисных зданий. Об этом сообщает Life.
По данным издания, речь идет о трехэтажном строении, расположенном на Лесной улице - в Центральном административном округе города. Она проходит от площади Белорусского вокзала до Новослободской улицы.
Всех сотрудников офиса эвакуировали. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас в здании работают сотрудники экстренных служб. Причины случившегося пока неизвестны.
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