В Москве рухнула крыша офисного здания

Во вторник, 18 июля, в Москве обрушилась крыша одного из офисных зданий. Об этом сообщает Life

По данным издания, речь идет о трехэтажном строении, расположенном на Лесной улице - в Центральном административном округе города. Она проходит от площади Белорусского вокзала до Новослободской улицы.

Всех сотрудников офиса эвакуировали. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас в здании работают сотрудники экстренных служб. Причины случившегося пока неизвестны.