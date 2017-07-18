В Одессе девушку выгнали из маршрутки за украинский язык

На Украине водитель маршрутного такси избил пассажирку, разговаривавшую на украинском языке. Инцидент произошёл в Одессе. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на местные СМИ.



Очевидцы сообщают, что водитель, прежде чем грубо выгнать пассажирку из салона такси, сделал женщине замечание. Однако она ответила, что никому не мешает своим разговором, что подтвердили другие пассажиры. Пострадавшая направила жалобу в городскую администрацию транспорта. В обращении женщина просит уволить напавшего на неё водителя.