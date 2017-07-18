Полиция назвала средний размер взятки в Москве

Начальник главного управления МВД по Москве Олег Баранов заявил, что средняя сумма взятки по коррупционным преступлениям в столице составляет 614 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, число выявленных полицией преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22 процента, причем большая часть из них - в крупном и особо крупном размере.

Сумма ущерба, причиненного экономическими преступлениями, превысила 32 миллиарда рублей.

Баранов отметил, что более 18 миллиардов рублей из этой суммы были возмещены. Благодаря этому доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56 процентов. Это на 28 процентов больше, чем за первое полугодие 2016 года.

Ранее сегодня, 18 июля, стало известно, что в Москве задержали полицейского за взятку почти в два миллиона рублей. Сообщалось, что правоохранитель получил ее в декабре 2016 года от человека, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Правоохранитель якобы пообещал не привлекать этого мужчину к уголовной ответственности.