На Новом Арбате загорелся «дом-книжка»

В высотном здании на Новом Арбате 18 июля произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

По словам собеседника агентства, сразу 12 пожарных расчетов выехали на место происшествия. Он уточнил, что возгорание началось в здании по адресу: Новый Арбат, 17.

На официальном сайте управления МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел на третьем этаже здания. Спасатели отметили, что этот дом находится на реконструкции. Информации о пострадавших пока нет.

По данным «Интерфакса», загорелся один из высотных «домов-книжек».