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На Новом Арбате загорелся «дом-книжка»
В высотном здании на Новом Арбате 18 июля произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
На Новом Арбате горит высотка pic.twitter.com/lcaR3smt5u— Сергей Максимов (@serge_maksimov) 18 июля 2017 г.
По словам собеседника агентства, сразу 12 пожарных расчетов выехали на место происшествия. Он уточнил, что возгорание началось в здании по адресу: Новый Арбат, 17.
На официальном сайте управления МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел на третьем этаже здания. Спасатели отметили, что этот дом находится на реконструкции. Информации о пострадавших пока нет.
По данным «Интерфакса», загорелся один из высотных «домов-книжек».
Апдейт по ситуации на Новом Арбате. Пожар всё ещё не потушен. pic.twitter.com/2sRpQOKVha— Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.
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