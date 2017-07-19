Известному КВНщику угрожают после шутки на российском канале

Известный КВНщик Азамат Мусагалиев написал на своей странице в Instagram, что его семье угрожают после шутки про казахский язык в эфире российского телеканала ТНТ.

Пользователей сети возмутила шутка, прозвучавшая в беседе Мусагалиева и комика Нурлана Сабурова в эфире ТНТ. На вопрос Сабурова по-казахски Мусагалиев ответил "курлы-мурлы". В Казахстане эту шутку сочли оскорбительной.

"Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи", — написал Мусагалиев в Instagram.

"Эта шутка касалась тех казахов, которые не знают своего родного языка, а такие, к сожалению, есть. Я сыграл роль такого человека. Я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы меня поймете правильно", — написал КВНщик.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что шутка Мусагалиева была "необдуманной".

Азамат Мусагалиев известен как капитан команды КВН «Сборная Камызякского края».