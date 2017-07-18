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Экс-менеджера Сбербанка обвинили в краже денег со счетов клиентов
Сотрудники полиции задержали экс-главу офиса Сбербанка в Тольятти Илью Садыкова. Его обвиняют в выводе со счётов VIP-клиентов 1 миллиарда рублей. Одним из пострадавших от действий топ-менеджера стал предприниматель Сергей Головин. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».
По версии следствия, Садыков снял с рублёвых и валютных счетов Головина порядка 60 миллионов рублей и скрылся. В Сбербанке на требования бизнесмена вернуть деньги ответили, что факт передачи денежных средств не установлен. После этого Головин обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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