Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вымогательства наркотиков после инцидента, произошедшего в Хабаровске с участием врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, 21 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову в один из жилых домов в Хабаровске. Вместе с врачом, который направлялся к пациенту, в кабину лифта зашел неизвестный мужчина. Он стал угрожать медику ножом и потребовал отдать ему наркотические средства.

Врач отдал ему ампулу с морфином, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.