В Аргентинском городе произошли рекордные заморозки

МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости . Абсолютный рекорд в области низких температур установлен в понедельник утром в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче – отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов, сообщила национальная метеорологическая служба Аргентины.

San carlos de #Bariloche en #Argentina registro nuevo récord histórico de temperatura este domingo —25.4!! Depsues de 50cm de nieve pic.twitter.com/lqXEywXanS

— Tuitero Sismico 🌎 (@TuiteroSismico) 17 июля 2017 г.

Причиной стал приход в регион так называемой "Бури века", в результате чего город был покрыт мощным снежным покровом. При этом расположенный у подножия Анд Барилоче считается один из самых известных туристических центров южноамериканской страны.

Предыдущий рекорд по части морозов был установлен в Барилоче в 1963 году, когда температура упала до минус 21,1 градуса Цельсия. В результате нынешней холодной погоды была нарушена работа местного аэропорта, порядка 25 тысяч человек остались без света, были повалены многочисленные деревья. Высота сугробов, образовавшихся на улицах, достигала 50 сантиметров, отмечает местный портал Federal.