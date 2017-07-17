В Москве скончалась скрипачка Майя Глезарова

В Москве в возрасте 92 лет скончалась легендарная скрипачка Майя Глезарова. Об этом сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей».



В течение 20 лет заслуженный деятель искусств России Глезарова преподавала в Московской консерватории как ассистент Юрия Янкелевича, а впоследствии и сама заняла должность профессора. Глезарова обучила таких скрипачей, как Михаил Рахлевский Наталья Боярская , Марина Кесельман, Татьяна Самуил, Марьяна Осипова, Иван Почекин. Прощание с Глезаровой пройдёт 19 июля в 11:00 в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.