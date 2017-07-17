Главные события у вас в почте
Вокалист Depeche Mode госпитализирован в Минске
Британская группа Depeche Mode отменила концерт в Минске. Такое решение пришлось принять после того, как вокалиста группы Дейва Гаана госпитализировали, передает ТАСС.
"К сожалению, мы должны вам сообщить, что Дейв Гаан страдает острым кишечными расстройством", - объявили собравшимся зрителям на "Минск-Арене".
Организаторы заверили, что в ближайшее время будет решен вопрос о переносе сроков концерта или возврате билетов.
Мировое турне группы стартовало 5 мая в Стокгольме. В субботу музыканты дали концерт на стадионе "Спартака" в Москве.
Оставить комментарий