Один из гостей "золотой" свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Софьи Хахалевой и Вадима Бадалова заявил, что шикарным торжество не было. Сама же молодая жена ограничила доступ к своим страницам в соцсетях.

По информации одного из гостей свадьбы, семья Хахалевой не из тех, кто любят разбрасываться деньгами. Он не верит, что торжество могло стоить два миллиона долларов.

"Никакого шикарного торжества там не было, черной икры, во всяком случае, на столах я не заметил", – цитирует гостя "Московский комсомолец" . При этом выступление звезд российской эстрады он считает вполне нормальным для такого повода явлением.

"Артисты выступали, и что? У нас часто на свадьбы приглашают звезд. Тем более что все гости и сами молодожены не из простых семей. Подарки тоже дарили соответственно статусу. Не понимаю ваше удивление", – говорит гость торжества. Он добавил, что на Кубани "и покруче свадьбы играют", это обычное дело.

В свою очередь молодая жена предусмотрительно закрыла свои странички в соцсетях от чужих любопытных взглядов. Убрала девушка и личные фотографии. Оставила в свободном доступе она лишь информацию о месте учебы – Кубанский государственный университет.

Софья Хахалева числилась на сайте вуза студенткой двух факультетов – экономического и юридического. Однокурсница девушки сообщила, что о ее богатом женихе студенты не знали. "Она вообще с нами не особо общалась – пришла-ушла. На свадьбу вроде никого из ребят не приглашала", – поделилась девушка.

Ее не удивило, что торжество играли на широкую ногу. Также, по словам однокурсницы, друзей Софье тщательно выбирали ее родители, и жениха тоже.

Молодой муж Вадим Бадалов тоже не из простой семьи. В 2013 году он занимал должность старшего следователя по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК России. Тогда же был награжден почетной грамотой Заксобрания Краснодарского края "за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка и за безупречную службу".

Вскоре молодого человека назначили заместителем руководителя следственного отдела СКР по городу Геленджику. А незадолго до свадьбы Бадалов перевелся в Краснодар. В настоящее время он занимает пост заместителя руководителя следственного отдела по Западному округу краевого центра.