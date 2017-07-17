Абхазия пытается оправдаться за убийство российского туриста



Сухум назвал имена подозреваемых в убийстве российского туриста. Оба пойманы, один уже признал вину, найдено и орудие убийства. Власти Абхазии заверяют, что нападение было исключительным случаем, и они гарантируют безопасность остальных туристов. Раскрыть преступление по горячим следам, судя по всему, удалось благодаря политическому контексту отношений России и Абхазии. Прокуратура Республики Абхазия (РА) сообщила в понедельник имена подозреваемых в разбойном нападении, в результате которого погиб российский турист - Андрей Кабанов . Ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия - жители села Абгархук Гудаутского района. Как сообщает портал URA.RU, 29-летний Адгур и 30-летний Даур Джонджолия раньше занимались мелкой преступной деятельностью, а автомат у них остался еще со времен грузино-абхазского конфликта.



«Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства», — заявила прокуратура

«Вопрос чести для всех абхазцев»





Широкую огласку дело получило и в России, и в самой Абхазии. Начальник управления администрации президента по связям СМИ Алхас Гагулия заявил газете ВЗГЛЯД , что на поимку преступников были брошены максимальные силы, что и обеспечило успех. «На данный момент оба подозреваемых находятся в изоляторе. Следствие продолжается. И это дело находится на контроле у президента», - указал собеседник. «Козлов отпущения не будет, все будет как положено по закону, наказание будет такое же. К этому вопросу мы относимся очень серьезно. Найти и наказать виновных в нападении на россиян – вопрос чести для всех абхазцев», – заверила Чанба.

Гагулия заверяет, что в целом об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии говорить не следует. С началом курортного сезона все силовые органы республики переходят на усиленный режим, подчеркнул собеседник. Соответственно, ситуация находится под контролем, благодаря чему количество преступлений невелико, а подавляющее их число составляют мелкие кражи. «Но это бич всех курортов в мире», - посетовал начальник управления.



«Мы к гостям относимся на уровне культа»



Крайне негативной стала и реакция на происшествие абхазского общества. «Подобное преступление, убийство российского туриста – это экстраординарное событие в жизни Абхазии», - подчеркнул Гагулия.



«Такое преступление для нас стало нонсенсом. Это как личное оскорбление. Мы к гостям относимся на уровне культа», - заявляла накануне газете ВЗГЛЯД начальник управления информации правительства РА Эльза Чанба, подчеркнув, что она лично выразила соболезнования семье погибшего. «Отношение к русским туристам в Абхазии было и остается дружественным», - заявила Чанба. Об этом свидетельствует и тот факт, что сразу после происшествия многие местные жители стали сопровождать российских туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-либо, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности.



Собеседница также добавила, что для туристов продолжаются все экскурсии, причем «все это делается на контроле». «Все службы подняты, чтобы обеспечить туристам комфорт и безопасность», – резюмировала она. Чанба также напомнила, между РА и РФ заключен Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который, по ее мнению, тоже «говорит о том, что мы настроены очень дружелюбно».



Напали в ожидании легкой наживы



Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел во вторник 11 июля в 13.15 мск в окрестностях села Ачандара Гудаутского района. Две семьи туристов – Андрей Кабанов с женой и двумя детьми, а также его брат Николай с женой и двумя детьми – возвращались пешком с рыбалки, когда на них напали неизвестные, вооруженные ножом и автоматом. Преступники требовали денег, а также пытались захватить в заложники женщин и детей. Андрей попытался оказать сопротивление, однако нападавшие нанесли ему два удара ножом. От полученных ран россиянин скончался уже в больнице. Его брату Николаю под предлогом снятия денег в банкомате удалось добраться до местной полиции, которая освободила заложников, однако злоумышленники успели скрыться.





Президенту Абхазии Раулю Хаджимбе пришлось отменить запланированную на 12 июля поездку в Адыгею. За достоверную информацию о злоумышленниках объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Сотрудники МВД и Службы госбезопасности РА сразу оцепили район и начали активные поиски преступников.

Уже в четверг в генпрокуратуре РА сообщили о задержании одного из предполагаемых участников нападения. В воскресенье «вынужден был сдаться», по словам абхазского МВД, и второй подозреваемый, после чего секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба сообщил, что все участники нападения установлены. Отмечается, что один из подозреваемых дал признательные показания, в том числе о нахождении оружия.



Тревожный знак для абхазских властей





Несмотря на заверения властей, криминогенная обстановка там оставляет желать лучшего, считает URA.RU. Напомним, в 2013 году в Сухуме возле гаража своего дома был застрелен первый секретарь консульского отдела посольства в Абхазии Дмитрий Вишернев и его жена. В 2015 году в Абхазии был найден убитым бизнесмен из Сергиева Посада Вячеслав Карпов

Более мелкие бытовые происшествия, вроде краж и разбоев, также происходят регулярно. При этом многие из них так и остаются нераскрытыми. За быстрое же раскрытие дела Кабанова, видимо, следует благодарить именно широкий резонанс. Наблюдатели надеются, что после такого происшествия власти усилят контроль за безопасностью как туристов, так и граждан самой страны.