Германия решила выслать 18-летнего опасного исламиста в Россию

Федеральный административный суд ФРГ разрешил властям Бремена депортировать предполагаемого исламиста родом из Дагестана в РФ. Об этом рассказала представитель городского ведомства по внутренним делам. При этом адвокаты мужчины подали жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. В ближайшее время будет принято решение по этому делу, пишет ТАСС

По данным местных правоохранителей, 18-летний мужчина может быть опасен. С 14 марта он находится под депортационным арестом. По версии следствия, в мессенджере Telegram он переписывался с исламистом из Эссена и еще одним участником действующей в Сирии террористической группировки. Также известно о планах арестованного совершить несколько терактов.