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Выписавшего премии на 19 миллионов генерала приговорили к семи годам колонии
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Бывшего начальника главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу генерала Виталия Быкова, обвиняемого в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество, приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, ТАСС.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга счел вину мужчины доказанной по всем пунктам. «Назначить Быкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей, лишить его специального звания генерал-майор полиции», — сказала судья Анжелика Морозова.
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