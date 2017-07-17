Бывший муж пытавшейся попасть в Сирию россиянки рассказал об её планах



Бывший муж жительницы Саратовской области Светланы Ухановой , задержанной в Турции при попытке нелегально попасть в Сирию, Сергей рассказал, что россиянка намерена нанять адвоката.

«Она отдавать мне ребёнка не собирается. В Россию выезжать она не собирается. Собирается нанимать адвоката в тюрьме и с адвокатом будет советоваться, куда депортироваться», — заявил он.



При этом он отметил, что для того, чтобы забрать ребёнка, необходимо содействие консульства.





«Единственный способ мне сейчас забрать ребёнка — это, чтобы наше консульство отправило документы о помощи забрать ребёнка в МИД . Чтобы уже турецкий МИД повлиял на миграционную тюрьму», — подчеркнул он.

Ранее знакомые Ухановой рассказали о характере девушки.



В Турции при попытке нелегально попасть на территорию Сирии была задержана Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари.



Местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.



Подробнее — в материале RT.