Роспотребнадзор выявил в московских водоемах личинки комаров - переносчиков малярии



Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили более 140 водоемов с личинками комаров, в том числе переносчиков малярии. Проведена необходимая санитарная обработка, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам фенологических наблюдений на 142 водоемах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки", - говорится в сообщении.



По состоянию на понедельник управление Роспотребнадзора по столице приняло в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием и 37 зон отдыха без купания. Всего на территории города расположено 11 зон отдыха с купанием и 48 зон отдыха без купания.



Зоны отдыха в Кировской и Строгинской поймах не были приняты в эксплуатацию в связи с непредоставлением необходимой документации. Купание временно запрещено в пляжном комплексе "Бич Клаб" из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям.