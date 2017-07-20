

В Тюменской области расследуется дело против банды сотрудников ФСБ . На счету преступников от 6 до 53 убийств. Об этом сообщает портал "Московский комсомолец".

Журналисты не получили официального подтверждения информации, однако установили, что из четверых подозреваемых как минимум двое являлись сотрудниками ведомства. Злоумышленники выполняли заказные убийства. По одной из версий, на след преступников вышли после того, как они убили таксиста, чтобы завладеть его машиной. По другой версии, преступников раскрыли благодаря бытовому конфликту на даче, который закончился стрельбой. В связи со скандальным расследованием в отставку может подать руководитель тюменского регионального управления ФСБ Вадим Пятилетов и его первый заместитель.