В «Ведомостях» заявили об угрозах в адрес журналиста Рината Сагдиева

Редакция «Ведомостей» расценивает полученные журналистом газеты Ринатом Сагдиевым смс-сообщения как «реальные угрозы»: сообщения были получены с неизвестного номера мобильного телефона и могут говорить о слежке за сотрудником, сообщил RNS глава юридического департамента издателя «Ведомостей» «Бизнес ньюс медиа» Владимир Румянцев

В воскресенье о получении сообщений заявил сам журналист на своей странице Facebook.

Сагдиев заявил, что получил смс с незнакомого номера мобильного телефона. В сообщениях собеседник призвал журналиста отказаться от поиска информации под угрозой несчастных случаев и потери «возможности заниматься трудовой деятельностью».

«Мы обсудили (эту ситуацию — RNS) с Ринатом Сагдиевым утром в воскресенье, когда пришли смс, вчера же он написал заявление в полицию — мы расцениваем эти сообщения как реальные угрозы, поскольку, судя по тексту смс, за журналистом, возможно, следили», — сообщил RNS Румянцев.

Он отметил, что у юридического отдела нет оснований для того, чтобы сделать вывод, с каким именно расследованием Сагдиева связаны угрозы. «Но он сам считает, что сообщения связаны именно с расследованием о вертолетах, которое было опубликовано в понедельник», — сообщил RNS Румянцев.