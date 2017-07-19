Пять человек погибли в результате ДТП в Курской области

В Курской области произошла авария с участием двух легковых машин. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, еще пять человек были доставлены в больницу с различными травмами.

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Курской области погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино" произошло столкновение двух машин. На месте ДТП погибли пять человек", - говорится в сообщении.