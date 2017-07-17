В Приморье гималайский медвежонок полдня просидел в камере отделения полиции

Житель Приморского края обнаружил в своем курятнике гималайского медвежонка-сироту, после чего сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов , передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр реабилитации.

"На место обнаружения мохнатой находки выехали сотрудники охотнадзора, изъяли мишку. А пока наши сотрудники добирались до места, мишку посадили в самое настоящее КПЗ. Отсидел мишка в отделении полиции полдня, после чего его доставили в Центр реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медвежонок был отправлен на карантин. Его состояние оценивается как удовлетворительное, но требуется высококалорийная диета для набора веса.

По словам сотрудников Центра, истощенных зверей и раньше находили в сараях и на помойках, но из отделения полиции пока еще никого забирать не приходилось.