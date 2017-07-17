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Российская Газета

У побережья Камеруна затонул военный корабль

У побережья Камеруна затонул военный корабль
Фото:
У побережье Камеруна затонул военный корабль, перевозивший бойцов спецназа. Инцидент произошел в территориальных водах между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, десятки человек пропали без вести. Что стало причиной крушения, СМИ не сообщают. Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, пока удалось извлечь из воды только одно тело.
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