У побережья Камеруна затонул военный корабль

У побережье Камеруна затонул военный корабль, перевозивший бойцов спецназа. Инцидент произошел в территориальных водах между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, десятки человек пропали без вести. Что стало причиной крушения, СМИ не сообщают. Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, пока удалось извлечь из воды только одно тело.