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Боец-любитель MMA умер после боя
Фото: Twitter
Боец MMA Доншэй Уайт, выступавший на любительском уровне, умер в результате ударов, полученных в бою с Рики Мьюзом на Hardrock MMA 90 в Льюисвилле, сообщает Sher Dog.
Во втором раунде Мьюз нанес Уайту целую серию жестоких ударов, после чего рефери вынужден был приостановить матч. Доншэй получил неотложную медицинскую помощь, сумел подняться на ноги и пошел в свой угол, но по пути потерял сознание и упал. Уайт был доставлен на скорой помощи в госпиталь, где, не приходя в сознание, скончался.
До этого Доншэй провёл последний бой в ноябре 2015 года.
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