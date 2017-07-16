В Ярославле молния ударила в троллейбус, водитель госпитализирован

Молния ударила в троллейбус в центре Ярославля в субботу и пробила обшивку, пассажиры не пострадали, водитель был госпитализирован, сообщает "Яргорэлектротранс" на своей странице "Вконтакте".



"Около 17.00 в центре города молния попала в троллейбус, работающий на маршруте №7. Разряд был такой силы, что пробил обшивку", — говорится в сообщении.



Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал. "А вот водителя пришлось срочно госпитализировать. Желаем ему скорейшего выздоровления!", — сообщает "Яргорэлектротранс".