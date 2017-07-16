Депутат Рады показал СМС от Вороненкова, отправленное за 2 минуты до гибели

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.



"Денис Вороненков погиб в 11.23 (совпадает с мск). А последнее свое СМС он написал мне в 11.21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил "Гуд", через несколько минут Дениса не стало", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", демонстрируя при этом телефон с СМС-сообщением от Вороненкова.





Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой , уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".