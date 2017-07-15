Из московского автосалона за ночь угнали 13 машин премиум-класса

Банда налетчиков совершила нападение на один из автосалонов в Москве. Преступники связали пожилого охранника, который не смог оказать сопротивление и не успел вызвать полицию. В общей сложности было угнано 13 машин стоимостью от трех миллионов рублей. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает телеграм-канал Mash.

Добычей злоумышленников стали четыре автомобиля Mercedes, в том числе серий GL и ML, Porsche Panamera, два Infiniti X 56, BMW X6 и X5, Audi А8 и А7, Toyota Land Cruiser и Range Rover. Общий размер ущерба, по предварительным оценкам, превысил 40 миллионов рублей.

Полиция ведет розыск преступников.