Источник: в Казани экстренно сел самолет Москва-Караганда



Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, по предварительным данным, из-за задымления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Вынужденная посадка совершена в результате неисправности датчика "Задымление", — сказал собеседник агентства.



По его словам, на борту Airbus А320 компании "Аэрофлот" находились 18 пассажиров и семь членов экипажа.



Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пассажиры уже отправлены к месту назначения резервным самолетом, отметил собеседник агентства.



Обстоятельства инцидента выясняются.