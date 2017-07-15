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Источник: в Казани экстренно сел самолет Москва-Караганда
Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, по предварительным данным, из-за задымления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"Вынужденная посадка совершена в результате неисправности датчика "Задымление", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту Airbus А320 компании "Аэрофлот" находились 18 пассажиров и семь членов экипажа.
Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пассажиры уже отправлены к месту назначения резервным самолетом, отметил собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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