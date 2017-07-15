"Ъ": два полковника ФСБ арестованы за крупные взятки

Два полковника из центрального аппарата ФСБ задержаны по обвинению в вымогательстве взяток. По данным "Коммерсанта", они требовали деньги за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД и его клиентов.

Уточняется, что начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков обвиняются военным следственным управлением СК России по Москве в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности).

По данным газеты, гендиректор ООО "ЧОП "Отряд-1"" Глеб Сницеров обратился в управление собственной безопасности ФСБ и рассказал о вымогательстве взяток офицерами ФСБ, курирующими работу ГлавУпДК при МИД России. Сницеров рассказал, что первые 200 тыс. Кутернину и Костенкову он передал в октябре прошлого года, затем было еще несколько случаев дачи взятки. В общей сложности офицеры ФСБ получили около миллиона рублей.

Костенкова поймали с поличным в момент передачи последней взятки. Он решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тыс. в кабинет начальника. Найдя на своем рабочем месте деньги и сотрудников УСБ ФСБ, Кутернин заявил, что это провокация. Тем не менее следствие и военный суд ему не поверили.