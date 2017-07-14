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Врачи рассказали о состоянии раненой в Хургаде россиянки
Фото: Associated Press
Состояние гражданки России, пострадавшей при нападении на иностранцев в египетской Хургаде, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщили в госпитале "Ас-Салям", куда доставили женщину, передает РИА "Новости".
"Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар", - сообщили в больнице.
Также сообщается, что ранения двух пострадавших глубокие проникающие.
"Другие пострадавшие имеют легкие поверхностные ранения", - добавили в госпитале.
Ранее сообщалось, что гражданин Армении помог обезвредить напавшего на туристов в Египте преступника.
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