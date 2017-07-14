Врачи рассказали о состоянии раненой в Хургаде россиянки

Состояние гражданки России, пострадавшей при нападении на иностранцев в египетской Хургаде, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщили в госпитале "Ас-Салям", куда доставили женщину, передает РИА "Новости".

"Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар", - сообщили в больнице.

Также сообщается, что ранения двух пострадавших глубокие проникающие.

"Другие пострадавшие имеют легкие поверхностные ранения", - добавили в госпитале.

Ранее сообщалось, что гражданин Армении помог обезвредить напавшего на туристов в Египте преступника.