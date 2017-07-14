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При нападении на туристов в Египте пострадала гражданка России
Среди пострадавших при нападении с ножом на туристов в египетской Хургаде есть женщина с гражданством России, передаёт Интерфакс со ссылкой на генконсульство.
«По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка России. Женщина получила несколько ножевых ранений», — сообщили в генконсульстве.
Отмечается, что раненая находится под присмотром врачей, в настоящее время её жизни ничего не угрожает.
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